https://static.news.ru/photo/3ee97e6a-7114-11ea-a5f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания Abbott Laboratories сообщила о получении одобрения от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США на собственный тест, проверяющий заражение коронавирусом. Анализ даёт результат в течение 15 минут.

Тест даёт положительные данные за пять минут, отрицательные — за 13, передаёт РИА Новости. Теперь его можно использовать во время экстренных ситуаций.

Организация планирует расширить производство и поставлять системе здравоохранения каждый день по 501 тысяче тестов.

Как писал NEWS.ru, распространившийся из Китая коронавирус вызвал мировую пандемию, за три месяца поразив более 600 тысяч человек почти во всех странах. Погибли 27,5 тысячи пациентов, выздоровели 135 тысяч.