Национальный совет по безопасности на транспорте США ещё в марте 2006 года рекомендовал Федеральному управлению гражданской авиации страны сделать систему обязательной для вертолётов, которые способны перевозить от шести человек. После длительных консультаций управление отказалось от этой идеи, сообщила репортёрам член совета Дженнифер Хоменди, пишет NBC News.

'IT COULD'VE HELPED': The helicopter that crashed with Kobe Bryant wasn't equipped with a safety system that the FAA refused to make mandatory over the objections of the NTSB. #CHAnews https://t.co/m6eCIJpV9G