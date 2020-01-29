https://static.news.ru/photo/22758930-425d-11ea-ada5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jason Ryan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вертолёт баскетболиста Коби Брайанта, потерпевший крушение в американском штате Калифорния 26 января, не был оснащён системой предупреждения о близости земли. Она могла бы предупредить пилота об угрозе столкновения с землёй или другим препятствием.

Национальный совет по безопасности на транспорте США ещё в марте 2006 года рекомендовал Федеральному управлению гражданской авиации страны сделать систему обязательной для вертолётов, которые способны перевозить от шести человек. После длительных консультаций управление отказалось от этой идеи, сообщила репортёрам член совета Дженнифер Хоменди, пишет NBC News.

'IT COULD'VE HELPED': The helicopter that crashed with Kobe Bryant wasn't equipped with a safety system that the FAA refused to make mandatory over the objections of the NTSB. #CHAnews https://t.co/m6eCIJpV9G — WRCB-TV (@WRCB) January 29, 2020

Эксперт отметила, что система, определённо, могла бы помочь. При этом Хоменди подчеркнула, что не может заключить, что её использование предотвратило бы катастрофу.

Как писал NEWS.ru, на борту вместе с Коби Брайантом находились дочь Джианна Мария Оноре и ещё семь человек. Тела всех погибших удалось извлечь из под обломков, они доставлены в центр судебно-медицинской экспертизы.