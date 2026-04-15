Вэнс посоветовал папе римскому быть осторожнее в высказываниях

Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал папу римского Льва XIV быть осторожным в высказываниях на богословские темы, подвергнув сомнению критику понтификом войны США и Израиля против Ирана, передает Bloomberg. Политик отметил, что заявления папы должны быть основаны на богословской истине.

Как можно сказать, что Бог никогда не на стороне тех, кто обнажает меч? Был ли Бог на стороне американцев, которые освободили Францию от нацистов? — сказал Вэнс.

Политик также уточнил, что уважает папу и его стремление к миру, но отметил необходимость быть серьезным в вопросах теологии. Вице-президент сослался на традицию «теории справедливой войны», которая при определенных условиях, по его мнению, может оправдывать применение силы.

Ранее Трамп призвал папу римского обратить внимание на ситуацию в Иране. Глава Белого дома отметил, что кто-то должен сказать понтифику о гибели десятков тысяч протестующих и недопустимости ядерного оружия у Тегерана.

До этого Лев XIV заявил, что не боится администрации Трампа. Он отметил, что не собирается вступать в дискуссию с американским президентом и будет продолжать критику операции Вашингтона против Ирана.