Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 16:23

Вэнс посоветовал папе римскому быть осторожнее в высказываниях

Джей Ди Вэнс Фото: Will Oliver — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал папу римского Льва XIV быть осторожным в высказываниях на богословские темы, подвергнув сомнению критику понтификом войны США и Израиля против Ирана, передает Bloomberg. Политик отметил, что заявления папы должны быть основаны на богословской истине.

Как можно сказать, что Бог никогда не на стороне тех, кто обнажает меч? Был ли Бог на стороне американцев, которые освободили Францию от нацистов? — сказал Вэнс.

Политик также уточнил, что уважает папу и его стремление к миру, но отметил необходимость быть серьезным в вопросах теологии. Вице-президент сослался на традицию «теории справедливой войны», которая при определенных условиях, по его мнению, может оправдывать применение силы.

Ранее Трамп призвал папу римского обратить внимание на ситуацию в Иране. Глава Белого дома отметил, что кто-то должен сказать понтифику о гибели десятков тысяч протестующих и недопустимости ядерного оружия у Тегерана.

До этого Лев XIV заявил, что не боится администрации Трампа. Он отметил, что не собирается вступать в дискуссию с американским президентом и будет продолжать критику операции Вашингтона против Ирана.

США
Джей Ди Вэнс
папа римский
Лев XIV
Самое популярное
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.