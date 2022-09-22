Вашингтону предрекли непростой выбор в связи с ситуацией на Украине Полковник США Макгрегор: США ждет конфликт с Россией или свертывание поддержки Украины

Фото: Aziz Karimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Вашингтон оказался перед суровым выбором на фоне благоприятных для Москвы условий на востоке Украины и укрепления позиции России в мире, заявил в статье для The American Conservative бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор. По его словам, США могут либо признать успешную операцию по «снижению российской мощи» на Украине и начать сворачивать свои силы, либо рискуют региональной войной с Россией, которая охватит все европейские страны.

Макгрегор отметил, что стратегия Вашингтона изначально заключалась не в помощи Украине, а в использовании конфликта ради дальнейшей продажи странам-союзникам истребителей пятого поколения F-35, а также ракет, радаров и различных боеприпасов. Между тем, Вашингтон неспособен положить конец конфликту, обеспечив поражение России, и вместо этого попытается превратить «руины украинского государства» в очаг тлеющего конфликта.

С самого начала проблема такого подхода заключалась в том, что у России всегда были ресурсы для резкой эскалации боевых действий и прекращения боевых действий в Украине на очень жестких условиях, — отмечает автор.

Экс-советник министра признал, что обстановка на Украине на фоне частичной мобилизации в России вышла из-под контроля и складывается не самым благоприятным для США образом. Так, экономика Германии, по его данным, находится на грани краха, а социальная сплоченность стран Евросоюза весьма непрочна и может привести к потере власти нынешними правительствами Германии, Франции и Великобритании.

Ранее Макгрегор предположил, что Украина не сможет вернуть потерянные земли, о чем осведомлен американский лидер Джо Байден. По его мнению, Вашингтон стоит за президентом Украины Владимиром Зеленским и заставляет его «продолжать сражение».