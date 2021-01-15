Вашингтон ввёл санкции против предприятий КНР, Ирана и ОАЭ

https://static.news.ru/photo/51b8175e-5750-11eb-96ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Соединённые Штаты Америки ввели санкции против некоторых предприятий в Иране, ОАЭ и Китае, заявили представители Госдепа. Тегеран власти США заподозрили в участии в продаже оружия, а Пекин и Абу-Даби якобы уличили в поставках иранской стали.

Распространение Ираном обычных вооружений угрожает региональной и международной безопасности, как показывает продолжаемая Ираном военная поддержка и подтверждённое участие в поставках оружия, которое усугубляет конфликты на территории Сирии, в Ливане, Ираке, Йемене и других регионах, — передаёт Государственный департамент.

Ведомство отметило, что в Иране под санкции попадают Организация морской промышленности (MIO), Организация аэрокосмической промышленности (AIO) и Организация авиационной промышленности ИРИ (IAIO).

В июне 2020 года США добавили в санкционный список за якобы причастность к поставкам вооружения «Судоходные линии Исламской Республики Иран» (IRISL). Вашингтон также предупредил, что давлению подвергнутся и те предприятия, которые будут с ними сотрудничать.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Госдепартамент США ввёл санкции в отношении супруги президента Сирии Асмы Асад и её ближайших родственников. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео. Меры также коснутся родственников Асмы Асад и руководителя военной разведки САР генерала Кефаха Мульхама. Помпео напомнил, что пять лет назад Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию 2254, «прочно обозначившую единственный путь к прочному урегулированию сирийского конфликта».