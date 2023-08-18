В Twitter (X) уберут возможность добавлять людей в черный список

Фото: Piyas Biswas/Keystone Press Agency/Global Look Press

В социальной сети Twitter (X) нельзя будет добавлять пользователей в черный список, сообщил миллиардер Илон Маск в комментариях. На вопрос, почему он планирует убрать черный список, предприниматель заявил, что такая функция «не имеет значения».

Отмечается, что блокировать можно будет только отправку сообщений. Маск не уточнил, когда именно уберут возможность добавлять людей в черный список.

Ранее Илон Маск составил в своем аккаунте в Twitter (X) «краткое описание боя» с Марком Цукербергом. Предприниматель заявил, что его соперник отверг все предложенные места для сражения, в том числе собственный дом.

Марк Цукерберг написал в своем аккаунте в социальной сети Threads, что руководитель Tesla и SpaceX Илон Маск уклоняется от боя с ним и потому «пора двигаться дальше». По мнению Цукерберга, его оппонент не относится серьезно к проведению боя и ищет для себя отговорки.

Предприниматель напомнил, что предложил Маску «реальную дату» поединка, при этом президент UFC Дэйна Уайт согласился провести благотворительный бой. Он добавил, что если Маск все еще «серьезно настроен» определиться с датой встречи, то он знает, как его найти.