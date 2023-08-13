Цукерберг обвинил Маска в уклонении от поединка Цукерберг: Маск уклоняется от боя, пора двигаться дальше

Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Марк Цукерберг

Основатель компании Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Марк Цукерберг написал в своем аккаунте в социальной сети Threads, что руководитель Tesla и SpaceX Илон Маск уклоняется от боя с ним и потому «пора двигаться дальше». По мнению Цукерберга, его оппонент не относится серьезно к проведению боя и ищет для себя отговорки.

Предприниматель напомнил, что предложил Маску «реальную дату» поединка, при этом президент UFC Дэйна Уайт согласился провести благотворительный бой. Он добавил, что если Маск все еще «серьезно настроен» определиться с датой встречи, то он знает, как его найти. Пока же Цукерберг намерен сосредоточиться на соревнованиях с теми, кто «серьезно относится к спорту».

Сообщение основателя Meta было опубликовано после того, как Маск выложил на принадлежащей ему платформе Twitter (X) скриншоты их переписки, в которых он предлагал потенциальному сопернику «подраться» в Калифорнии и откровенно признавался, что мало тренировался. При этом Маск указал на разницу в размерах между ними и предположил, что Цукерберг является «современным Брюсом Ли и как-то сможет выиграть».

Маск вызвал Цукерберга на бой в клетке в июне текущего года. Таким образом он отреагировал на планы оппонента по запуску конкурента Twitter (X). 6 июля Цукерберг представил сервис микроблогов Treads. Основатель Meta принял вызов Маска. Ранее Маск объявил о том, что его бой с бизнесменом Марком Цукербергом пройдет в «эпическом месте» в Италии. По словам предпринимателя, он уже договорился с премьер-министром страны Джорджей Мелони.

Перед этим Цукерберг заявил, что готов сразиться с Маском 26 августа. При этом он усомнился в том, что миллиардер будет готов выйти на бой в эту дату. Цукерберг также добавил, что сам он может приступить к делу «уже сегодня».