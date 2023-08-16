Маск подвел итоги несостоявшегося боя с Цукербергом Маск заявил, что Цукерберг отверг все предложенные места для боя

Фото: NASA/Global Look Press

Илон Маск

Илон Маск составил в своем аккаунте в Twitter (X) «краткое описание боя» с Марком Цукербергом. Предприниматель заявил, что его соперник отверг все предложенные места для сражения, в том числе, собственный дом.

Краткое описание боя: я пошутил на X о драке с Цукербергом, затем Цукерберг сказал: «Пришли мне место». Италия любезно предложила Колизей, Цукерберг отказался, я предложил его дом в качестве «безопасного места», но к сожалению, он «путешествовал». Существует ли место, где он согласится драться? — написал Маск.

Ранее Цукерберг заявил, что Маск намеренно уклоняется от боя с ним, поэтому он принял решение «двигаться дальше». По мнению предпринимателя, его оппонент не воспринимает всерьез возможное сражение, поэтому постоянно ищет отговорки.

Цукерберг добавил, что ранее уже предлагал Маску «реальную дату» боя. По словам миллиардера, теперь он намерен сосредоточиться на соревнованиях с теми, кто серьезно относится к спорту.

Сам Илон Маск также объявлял, что место для боя с Марком Цукербергом выбрано. По его словам, речь шла об «эпическом» Колизее. Бизнесмен добавил, что уже договорился о месте проведения поединка с премьер-министром страны Джорджей Мелони.