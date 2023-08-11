«Эпическое место»: Маск о локации для боя с Цукербергом Маск заявил, что его бой с Цукербергом пройдет в «эпическом месте» в Италии

Фото: Britta Pedersen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

Американский миллиардер Илон Маск написал в своем аккаунте в Twitter (X), что его бой с бизнесменом Марком Цукербергом пройдет в «эпическом месте» в Италии. По словам предпринимателя, он уже договорится с премьер-министром страны Джорджей Мелони.

Я поговорил с премьер-министром Италии и Министерством культуры. Они договорились об эпическом месте, — сообщил Маск поклонникам.

Бизнесмен добавил, что трансляция боя будет вестись в Twitter и на платформах Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Зрители смогут наблюдать в кадре «античный Рим», добавил он. Организацией боя займется не UFC, а фонды Маска и Цукерберга.

Ранее Цукерберг заявил, что готов сразиться с Маском 26 августа. При этом он усомнился в том, что миллиардер будет готов выйти на бой в эту дату. Цукерберг также добавил, что сам он может приступать к делу «уже сегодня».

Илон Маск называл грядущий бой с Марком Цукербергом «цивилизованной формой войны». По его словам, в ходе боя будет организован сбор средств. Впоследствии их передадут в благотворительные фонды, оказывающие помощь ветеранам военных действий. Миллиардер также признался, что активно готовится к сражению — укрепляет мышцы и повышает выносливость.