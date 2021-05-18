В The National Interest назвали главную проблему армии США

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Представители Исследовательской службы Конгресса США сообщили, что практически три четверти летальных исходов среди американских военных никак не связаны с их участием в боевых действиях. Рост смертей фиксируется с 2006 года. С этого времени 93% скончавшихся военных умирали на территории США. Данную информацию передаёт The National Interest.

С 2006 по 2029 год во время службы в ВС США умерли 17 645. Смерти 13 068 из них не связаны с операциями за рубежом. Исходя из подсчётов, ежегодно в Штатах погибают около 913 американских солдат.

Исследовательская служба предоставила статистику, согласно которой 31,8% из указанного за весь период числа смертей связаны с несчастными случаями. 24% пришлись на самоубийства, 17,5% были вызваны болезнями и травмами, 3,2% — убийствами. В ходе боевых действий погибли 20,5% человек. В этот процент входят те, кого не стало при террористических атаках и в плену.

Большую обеспокоенность властей вызывает число самоубийств в армии. В четвёртом квартале 2020 год 156 служащих покончили с собой.

Основную проблему армии назвала ветеран ВВС США и общественный деятель Дженнифер Норрис.

Она заключается в принятой в 1950 году доктрине Фереса, которая запрещает военнослужащим взыскивать с правительства ущерб за телесные повреждения, полученные при исполнении служебных обязанностей. Если бы в частной американской компании погибало такое количество людей, то ей бы предъявили иск, и ситуация бы значительно изменилась, — заявила ветеран.

Ранее издание National Interest выпустило материал, в котором утверждается, что у американских военных есть секретный план по быстрому захвату Калининграда в случае военного конфликта США и РФ.

Автор статьи Дэвид Акс указывает, что Россия превратила Калининградскую область в крепость, дислоцировав там зенитные комплексы С-300, С-400 и крылатые ракеты «Искандер». Российские военные в регионе могут угрожать силам НАТО в радиусе сотен километров.