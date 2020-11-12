В США журналиста уволили за мастурбацию во время онлайн-конференции

https://static.news.ru/photo/1e84f032-24d8-11eb-baf3-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Руководство американского журнала The New Yorker всё же решило уволить автора Джеффри Тубина, который занимался онанизмом перед своими коллегами во время корпоративной видеоконференции. Об этом он рассказал в Twitter-аккаунте.

Тубин утверждает, что допустил роковую оплошность, когда решил заняться самоудовлетворением во время беседы с сотрудниками радио WNYC. Конференция проходила с помощью специальной программы, а журналист в этот момент был уверен, что его камера отключена.

Меня сегодня уволили из New Yorker после 27 лет работы штатным автором. Я всегда буду любить журнал, скучать по своим коллегам и с нетерпением ждать, чтобы и дальше читать их работы, — написал Тубин.

I was fired today by @NewYorker after 27 years as a Staff Writer. I will always love the magazine, will miss my colleagues, and will look forward to reading their work. — Jeffrey Toobin (@JeffreyToobin) November 11, 2020

Как в свою очередь сообщила Би-би-си, учредитель The New Yorker при этом рассказал всем сотрудникам издания о случившемся с Тубиным. При этом глава кадровой службы утверждает, что издание стремится создать среду, где «каждый чувствует себя уважаемым».

В похожую ситуацию попал и российский футболист «Зенита» и сборной России Артём Дзюба. Видеозапись, на которой он занимался самоудовлетворением попала в Сеть. Он записал видеообращение, в котором рассказал об этом инциденте и своём состоянии.

В видеообращении из закрытого Instagram Дзюбы футболист заявляет, что он не идеален, и винит в случившемся только себя. Дзюба отметил, что многие от него уже отвернулись, писал NEWS.ru.