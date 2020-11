В США журналиста уволили за мастурбацию во время онлайн-конференции

Тубин утверждает, что допустил роковую оплошность, когда решил заняться самоудовлетворением во время беседы с сотрудниками радио WNYC. Конференция проходила с помощью специальной программы, а журналист в этот момент был уверен, что его камера отключена.

I was fired today by @NewYorker after 27 years as a Staff Writer. I will always love the magazine, will miss my colleagues, and will look forward to reading their work.