Дзюба записал видеообращение и рассказал об интимном видео

https://static.news.ru/photo/2716f368-2478-11eb-a607-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Футболист «Зенита» и сборной России Артём Дзюба, оказавшийся в центре скандала из-за кражи и публикации интимного видео с его участием, записал видеообращение, в котором рассказал об этом инциденте и своём состоянии.

В видеообращении из закрытого Instagram Дзюбы, которое опубликовал YouTube-канал «Футбольный Биги», футболист заявляет, что он не идеален и винит в случившемся только себя. Дзюба отметил, что многие от него уже отвернулись.

Но в такие моменты, когда практически все отворачиваются, я безумно благодарю всех, кто меня поддержал в трудную минуту. Даже незнакомые люди меня поддерживали, их очень много, — сказал он.

Дзюба также поблагодарил всех известных людей, телеведущих, звёзд шоу-бизнеса и спортсменов, которые поддержали его публично. Футболист уверен, что «как бы ни оступался», сможет прожить жизнь достойным человеком.

Как сообщал NEWS.ru, Артёма Дзюбу после публикации скандального видео поддержали очень многие. Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин, который сейчас является ведущим шоу «Ледниковый период», заявил, что «это делает вся страна, весь мир», имея в виду содержание ролика с Дзюбой.

За Дзюбу вступились заслуженный мастер спорта по фигурному катанию Светлана Журова. а также обладатель Кубка Стэнли, российский хоккеист команды НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин.