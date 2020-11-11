Ягудин высказался об интимном видео Дзюбы

https://static.news.ru/photo/12afabda-2415-11eb-b9e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мнением о видео интимного характера, которое снимал игрок петербургского «Зенита» и сборной России Артём Дзюба, а потом оно попало в Сеть, поделился олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин.

Фигурист отметил, что сейчас каждый день у кого-то вскрывают гаджеты и аккаунты в социальных сетях. При этом, как подчеркнул Ягудин, у себя дома человек может делать всё что угодно.

Вся страна это делает, весь мир, — сказал олимпийский чемпион в эфире Первого канала.

Ранее стало известно, кто обнародовал интимное видео с Артёмом Дзюбой. Человеком, который первым опубликовал скандальную видеозапись, оказалась блогер из Еврейской автономной области Наталья Веретенникова.

Кадры были сняты, пока Дзюба общался с девушкой по видеосвязи, при этом мастурбируя. Собеседница футболиста занималась тем же самым.

Обладатель Кубка Стэнли, российский хоккеист команды НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поддержал Дзюбу и призвал вернуть его в сборную, иначе спортсмен может начать выпивать, писал NEWS.ru.