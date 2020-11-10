Малкин вступился за Дзюбу и предупредил о возможных запоях

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Обладатель Кубка Стенли, российский хоккеист команды НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поддержал футболиста Артёма Дзюбу в скандале с интимным видео и призвал вернуть его в сборную, иначе спортсмен может начать выпивать.

Малкин сказал, что Дзюба не совершил ничего противозаконного. В сборной России он как раз и должен быть по той причине, чтобы играть в футбол, общаться с игроками, «выйти на поле и забыться».

Сейчас он не сможет уснуть, будет накручивать себя — карьера человека просто может сломаться. Человек может после такого запить вообще, — сказал Малкин в эфире «Матч ТВ».

Российский хоккеист признался, что ему бы очень не хотелось, чтобы карьера Дзюбы из-за этого инцидента пошла под откос. В такой трудный период команда, частью которой он является, могла бы очень ему помочь, добавил Малкин.

Как сообщал NEWS.ru, ранее депутат Госдумы, заслуженный мастер спорта по фигурному катанию Светлана Журова заявила, что виновные в инциденте с публикацией откровенного видео с Артёмом Дзюбой должны быть найдены и наказаны.