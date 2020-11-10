В Госдуме рассказали, как помочь Дзюбе после скандала с интимным видео

https://static.news.ru/photo/4b35fce8-2393-11eb-b050-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы, заслуженный мастер спорта по фигурному катанию Светлана Журова рассказала, как можно помочь российскому футболисту Артёму Дзюбе в ситуации со скандалом из-за публикации интимного видео. По словам депутата, виновные в утечке компромата на футболиста должны быть наказаны.

Журова отметила, что для установления виновных в утечке, по всей видимости, будут необходимы следственные действия, доказать вину преступников будет непросто. Однако необходимо предотвратить такие инциденты в будущем, так как это «уничтоженные жизни», сообщает Sport24

Считаю, что те люди, которые вскрывают телефоны и шантажируют, должны быть реально наказаны. Иначе у нас так и будут беспардонно вскрывать телефоны известных людей, шантажировать и использовать информацию каким-то образом, — заявила Журова.

По словам бывшей спортсменки, доработки в сфере поиска таких преступников давно напрашивались, о чём нередко говорят и коллеги-парламентарии в европейских странах. Журова призвала отделять свободу слова от незаконного использования личной информации, так как в первом случае речь идёт о разоблачении, а во втором — о личных фотографиях.

У меня ряд знакомых попадали в ситуацию, когда у них были фотографии с какими-то людьми. Потом фотографии вскрывались и взломщики просили заплатить, — рассказала депутат.

Она добавила, что в такой ситуации некоторые отказывались платить злоумышленникам, а некоторые и соглашались. Однако в данной сфере необходима законодательная защита, сказала Журова.

Как сообщал NEWS.ru, ранее стало известно, кто обнародовал интимное видео с Артёмом Дзюбой. Человеком, который первый опубликовал скандальную видеозапись, оказалась блогер из Еврейской автономной области Наталья Веретенникова.

Кадры были сняты, пока Дзюба общался с девушкой по видеосвязи, при этом мастурбируя. Собеседница футболиста занималась тем же самым.