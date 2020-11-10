Обнародовавшей интимное видео с Дзюбой оказалась блогер из ЕАО

https://static.news.ru/photo/7041e684-2355-11eb-8882-fa163e074e61_660.jpg Наталья Веретенникова Фото: assfuck39/vk.com

Видеозапись, на которой футболист «Зенита» и сборной России Артём Дзюба занимается мастурбацией, обнародовала на своей странице в социальной сети блогер из Еврейской автономной области. Девушку зовут Наталья Веретенникова.

Ранее в соцсетях появилось интимное видео, предположительно, с Дзюбой. На записи мужчина лежит на кровати и мастурбирует, снимая происходящее на камеру. После этого на спортсмена обрушилась критика со стороны общественности. Кроме того, главный тренер сборной России Станислав Черчесов исключил его из состава спортсменов на ноябрьских сборах.

Выяснилось, что кадры были сняты, пока Дзюба общался с девушкой по видеосвязи, при этом мастурбируя. Собеседница футболиста занималась тем же самым.

После обнародования видео уроженка ЕАО получила множество сообщений от представителей мужского пола, которые назвали Дзюбу «отвратительным». Девушка с такими комментариями не согласилась, передаёт портал «Экономика сегодня».

Как ранее писал NEWS.ru, рэпер Моргенштерн высказался по поводу скандала вокруг видеозаписи с участием Дзюбы. По словам артиста, тот факт, что спортсмен онанирует, значит, что он — человек. Главное, как сказал Моргенштерн, чтобы Дзюба делал это «с кайфом».