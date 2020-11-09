Моргенштерн выразил Дзюбе «респект» из-за видео с онанизмом

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Рэпер Моргенштерн высказался по поводу скандала вокруг видеозаписи с участием футболиста «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы, на которой игрок занимается самоудовлетворением. По словам артиста, тот факт, что спортсмен онанирует, значит, что он — человек. Главное, как сказал Моргенштерн, чтобы Дзюба делал это «с кайфом».

Ранее сообщалось, что в соцсетях появилось интимное видео, предположительно, с Дзюбой. На записи мужчина лежит на кровати и мастурбирует, снимая происходящее на камеру. После этого на спортсмена обрушилась критика со стороны общественности. Кроме того, главный тренер сборной России Станислав Черчесов исключил его из состава спортсменов на ноябрьских сборах.

Моргенштерн, как и многие артисты, поддержал Дзюбу. Он выразил игроку респект за то, что тот самоудовлетворяется. Кроме того, рэпер подчеркнул, что тот, кто этого не делает, не может считаться человеком.

Также недавний гость шоу Юрия Дудя отметил, что тем, кто осуждает Дзюбу, стоит заняться собственной жизнью.

В 2020-м кого-то вообще волнуют личные сливы? — вопрошает рэпер в Instagram.

Как ранее писал NEWS.ru, бывшая супруга рэпера Гуфа Айза Долматова на своей официальной странице в социальной сети высказала своё мнение по поводу скандала вокруг видеозаписи интимного характера с участием футболиста «Зенита» Артёма Дзюбы. Она поддержала игрока и отметила, что спортсмен не нарушил ни одного закона.