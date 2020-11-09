Айза Долматова поддержала Дзюбу после скандала с интимным видео

https://static.news.ru/photo/992b00a2-2324-11eb-90b4-fa163e074e61_660.jpg Айза Долматова Фото: aizalovesam/instagam.com

Бывшая супруга рэпера Гуфа Айза Долматова на своей официальной странице в социальной сети высказала своё мнение по поводу скандала вокруг видеозаписи интимного характера с участием футболиста «Зенита» Артёма Дзюбы. Она поддержала игрока и отметила, что спортсмен не нарушил ни одного закона.

Ранее сообщалось, что в соцсетях появилось интимное видео, предположительно, с Дзюбой. На записи мужчина лежит на кровати и мастурбирует, снимая происходящее на камеру. После этого на спортсмена обрушилась критика со стороны общественности. Кроме того, главный тренер сборной России Станислав Черчесов исключил его из состава спортсменов на ноябрьских сборах.

По словам Айзы, здоровая сексуальность — это прекрасно. Экс-супруга музыканта подчеркнула, что Дзюба имеет в своей личной жизни полное право делать всё, что ему хочется.

Члены команды обязаны поддержать своего капитана, а не топить его дальше вместе с тренером. Верните Дзюбу в игру! — призвала Долматова в Instagram.

Как ранее писал NEWS.ru, телеведущий Иван Ургант поддержал футболиста Артёма Дзюбу после публикации в Сети личного видео спортсмена. Он призвал вернуть нападающего в сборную.

По мнению Урганта, с критикой поведения Дзюбы могут выступать только двуличные люди, так как все люди порой занимаются самоудовлетворением.