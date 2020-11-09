Ургант поддержал Дзюбу после скандала из-за интимного видео

https://static.news.ru/photo/5e9dbf9c-22f7-11eb-a160-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look

Телеведущий Иван Ургант поддержал футболиста Артёма Дзюбу после публикации в Сети личного видео спортсмена. Он призвал вернуть нападающего в сборную.

По мнению Урганта, с критикой поведения Дзюбы могут выступать только двуличные люди, так как все люди порой занимаются самоудовлетворением.

В эти сложные времена, в этот 2020 год только Артём смог нас от всего отвлечь. Он заставил нас забыть про всё, не используя при этом хитрых технологий. Зачем его из сборной-то убирать? Какой вред он может нанести команде? Хотите, чтобы он не делал этого на сборах, ну, отключите ему «Матч ТВ». Это же лучший способ снять стресс. Судя по тому, как снимают стресс наши футболисты, это самый безопасный способ. Он же ни в кого стулом не кидал, — пошутил Ургант в эфире своего шоу на Первом канале.

На днях в соцсетях появилось видео, на котором мужчина, похожий на Дзюбу, занимается самоудовлетворением. При этом на заднем фоне слышен голос телеведущей «Матч ТВ» Марии Орзул. Вероятнее всего, ролик был записан в декабре 2019 года, однако всплыл в Интернете только сейчас. Футболист уже выступил с признанием и даже поблагодарил «судьбу за уроки, которые болезненные и жестокие».

Как писал NEWS.ru, видеоблогер, певица и телеведущая Клава Кока (Клавдия Высокова) опубликовала в Instagram фото с футболистом Артёмом Дзюбой. Так она решила его поддержать после скандального видео.