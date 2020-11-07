Дзюба сравнил своё состояние после опубликованного видео с адом

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Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба после победы над «Краснодаром» со счётом 3:1 записал видеообращение после нового скандала с его участием.

В ролике форвард поздравил всех с победой и назвал матч «самым непростым в карьере», сравнив это с адом.

Как в аду побывал. Даже не сдержал эмоций в машине на обратном пути. Я не идеален, как и любой человек. Допускаю ошибки. Все мы грешные, к сожалению. Я во многом сам виноват в этом, наверное. Могу винить только себя. В такие мгновения, когда почти все отворачиваются, я безумно благодарен тем, кто поддержал меня в трудную минуту, — сказал Дзюба в обращении, опубликованном на своей странице в Instagram.

Он добавил, что проходит непростой путь. Тем не менее игрок «сине-бело-голубых» признался, что надеется прожить достойную жизнь.

Стараюсь максимально сдерживаться, чтобы не быть тряпкой или показушником. Спасибо команде. Ребята сплотились и поддержали. Мы показали, что мы действительно команда. Благодарю всех. В том числе судьбу за уроки, которые болезненные и жестокие для меня, но где-то я сам виноват. Всем добра. Я постараюсь не сломаться. Но сегодня было очень тяжело, — добавил он.

Ранее в Сети появилось видео, как игрок сборной России занимается самоудовлетворением.

Экс-голкипер «Зенита» Анзор Кавазашвили считает, что у нападающего «сине-бело-голубых» Артёма Дзюбы нет чести, писал NEWS.ru.