Клава Кока выложила фото в поддержку Дзюбы

https://static.news.ru/photo/b162eba0-22aa-11eb-a066-fa163e074e61_660.jpg Клава Кока Фото: instagram.com/klavacoca

Видеоблогер, певица и телеведущая Клава Кока (Клавдия Высокова) опубликовала в Instagram фото с футболистом Артёмом Дзюбой. Так она решила его поддержать после скандального видео.

Все мы не без греха, — подписала Кока фотографию.

За четыре часа блогершу поддержали более 230 тыс. её поклонников.

Как писал NEWS.ru, на днях в соцсетях появилось видео, на котором мужчина, похожий на Дзюбу, занимается самоудовлетворением. При этом на заднем фоне слышен голос телеведущей «Матч ТВ» Марии Орзул. Вероятнее всего, ролик был записан в декабре 2019 года, однако всплыл в Интернете только сейчас. Футболист уже выступил с признанием и даже поблагодарил «судьбу за уроки, которые болезненные и жестокие».

Ситуацию оперативно в нецензурных стихах прокомментировал музыкант и шоумен Сергей Шнуров, а генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки осудила цифровой шантаж, заявив, что «никому не стоит соревноваться в ханжестве, округлять глаза и делать вид, «что уж мы-то такого никогда не делаем».

Несмотря на то, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов исключил Дзюбу из состава спортсменов на ноябрьских сборах, у футболиста нашлось много защитников. Его поддержали уже многие российские певцы и артисты. В частности, среди них оказались певица Валерия, Лобода, Сергей Лазарев Андрей Малахов, Данила Козловский. Экс-звезда «Дома-2» Виктория Боня взяла его вину на себя — она посчитала, что это она своим видео спровоцировала Артёма на столь горячую съёмку. А порнозвезда Елена Беркова предложила ему сменить профессию, отметив, что в фильмах для взрослых платят больше, чем в сборной России.