Канделаки прокомментировала скандальное видео с Дзюбой

https://static.news.ru/photo/4390fbd4-21bb-11eb-bbe7-fa163e074e61_660.jpg Тина Канделаки Фото: tina_kandelaki/instagram.com

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала видео с предположительным участием капитана «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы.

По её словам, «никому не стоит соревноваться в ханжестве, округлять глаза и делать вид, «что уж мы-то такого никогда не делаем».

Цифровой шантаж сегодня очень распространён, и, судя по тому, что частный ролик вылился в паблик, Артём ему не поддался, — написала Канделаки в своём Telegram-канале.

Интимное видео предположительно с Артёмом Дзюбой появилось в социальных сетях, а также в Telegram-каналах. На записи он лежит на кровати и мастурбирует, снимая происходящее на камеру. При этом на заднем фоне слышен голос телеведущей «Матч ТВ» Марии Орзул. Вероятнее всего, ролик был записан в декабре 2019 года, однако всплыл в Интернете только сейчас.

Ранее NEWS.ru писал, что журналист и комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об интимном видео предположительно с участием Дзюбы.