Шнуров посвятил оскандалившемуся Дзюбе матерные стихи

https://static.news.ru/photo/e90f1af0-21b6-11eb-a6e6-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Скандал вокруг видео с нападающим «Зенита» и сборной «России» Артёмом Дзюбой набирает обороты. Ситуацию — традиционно, в нецензурных стихах — прокомментировал музыкант и шоумен Сергей Шнуров. Кстати, болельщик «Зенита».

Ранее в Интернете появился ролик, на котором футболист занимается в кровати самоудовлетворением. Шнуров жёстко «прошёлся» по Артёму.

Дзюба что ли? Это просто гранд. // Он случайно сделал челлендж мощный // Капитанам остальных команд! // В Интернете накалились страсти. // Что футбольные смотреть нам матчи? — написал лидер группы «Ленинград» в Instagram.

Дзюба пока никак не комментирует скандальную историю. Между тем, пользователи Интернета вовсю упражняются в остроумии — самой популярной шуткой стала фраза «игра рукой». Впрочем, находятся и те, кто оправдывает футболиста.

Однако, как писал NEWS.ru, лучше бы подобные видео не снимать. Таким мнением поделился телекомментатор и блогер Василий Уткин, также прокомментировавший эту историю.