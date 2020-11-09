Козловский поддержал Дзюбу после скандала с публикацией видео

https://static.news.ru/photo/25dd38a0-227e-11eb-ab0e-fa163e074e61_660.jpg Данила Козловский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Данила Козловский поддержал капитана российской сборной Артёма Дзюбу после публикации скандального видео.

Ранее сообщалось, что в соцсетях появилось интимное видео, предположительно, с Дзюбой. На записи он лежит на кровати и мастурбирует, снимая происходящее на камеру.

После этого на нападающего «Зенита» обрушилась критика со стороны общественности. Кроме того, главный тренер сборной России Станислав Черчесов исключил его из состава спортсменов на ноябрьских сборах. Однако у футболиста нашлось много защитников.

Ханжество и мракобесие! А Дзюба был и остается большим талантом и отличным человеком! — написал артист в сторис Instagram.

Ранее свою поддержку Дзюбе выразили многие медийные личности. В частности, среди них оказались певица Валерия, Лобода, Андрей Малахов. А экс-звезда «Дома-2» Виктория Боня взяла вину на себя — она посчитала, что это она своим видео спровоцировала Артёма на столь горячую съёмку. А порнозвезда Елена Беркова предложила ему сменить профессию, отметив, что в фильмах для взрослых платят больше, чем в сборной России.

Как писал NEWS.ru, телеведущая Ксения Собчак не осталась в стороне от скандала, который возник вокруг нападающего «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы. Она сравнила новые стандарты этики с моралью времён СССР.