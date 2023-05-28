В США заявили о прорыве в вопросе повышения потолка госдолга Спикер Маккарти объявил о достижении договоренности с Белым домом о предотвращении дефолта

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Спикер палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти на своей странице в Twitter объявил о достижении в ходе переговоров с Белым домом принципиальной договоренности о предотвращении суверенного дефолта. По словам законодателя, решение, к которому пришли стороны в ходе переговоров, «достойно американского народа.

Мы пришли к соглашению в принципе, которое достойно американского народа, — написал Маккарти.

Он отметил, что новые меры предусматривают «историческое» сокращение расходов федерального бюджета. По его словам, документ будет опубликован 28 мая, а конгресс рассмотрит его в среду, 31 мая.

Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен направила письмо лидерам конгресса, в котором она сообщила, что ведомство изменило ожидаемый срок дефолта правительства по обязательствам с 1 на 5 июня. По ее словам, после подсчетов аналитиков ведомства стало понятно, что казначейство имеет достаточно ресурсов, чтобы выполнить свои обязательства в случае отсутствия решения по потолку госдолга. Она обратилась к лидерам конгресса с призывом поскорее решить вопрос с потолком госдолга.