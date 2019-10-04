Соединённые Штаты никогда не смогут доверять России, заявила экс-постпред страны при Организации объединённых наций (ООН) Никки Хейли.
По её мнению, Москва никогда не будет другом Вашингтона.
Этого не случится ни при каких обстоятельствах, — категорично заявила она в ходе официального обеда в бизнес-организации Long Island Association.
Кроме того, она обвинила Россию в «разжигании хаоса и раздора» в других странах, а также напомнила о «вмешательстве» Москвы в президентские выборы в США в 2016 году, сообщает
Москва неоднократно отвергала все обвинения. В докладе Мюллера так и не представлено аргументированных доказательств «российского вмешательства» в выборы.
Ранее News.ru писал о том, что соединённые Штаты Америки 30 сентября ввели санкции против трёх российских компаний и двух граждан России за «вмешательство в выборы». Санкции были введены в отношении российских бизнесменов — Дениса Кузьмина и Игоря Нестерова. Кроме того, в чёрный список попали компании Autolex Transport Ltd, Beratex Group Limited и Linburg Industries Lt.
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