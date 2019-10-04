https://static.news.ru/photo/93c742d4-e7c4-11e9-897e-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Соединённые Штаты никогда не смогут доверять России, заявила экс-постпред страны при Организации объединённых наций (ООН) Никки Хейли.

По её мнению, Москва никогда не будет другом Вашингтона.

Этого не случится ни при каких обстоятельствах, — категорично заявила она в ходе официального обеда в бизнес-организации Long Island Association.

Кроме того, она обвинила Россию в «разжигании хаоса и раздора» в других странах, а также напомнила о «вмешательстве» Москвы в президентские выборы в США в 2016 году, сообщает Newsday.

Москва неоднократно отвергала все обвинения. В докладе Мюллера так и не представлено аргументированных доказательств «российского вмешательства» в выборы.

Ранее News.ru писал о том, что соединённые Штаты Америки 30 сентября ввели санкции против трёх российских компаний и двух граждан России за «вмешательство в выборы». Санкции были введены в отношении российских бизнесменов — Дениса Кузьмина и Игоря Нестерова. Кроме того, в чёрный список попали компании Autolex Transport Ltd, Beratex Group Limited и Linburg Industries Lt.