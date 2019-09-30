https://static.news.ru/photo/c9a63bd8-e38e-11e9-a498-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Соединённые Штаты Америки 30 сентября ввели санкции против трёх российских компаний и двух граждан России за «вмешательство в выборы».

Об этом сообщает Министерство финансов США.

Санкции были введены в отношении российских бизнесменов — Дениса Кузьмина и Игоря Нестерова. Кроме того, в чёрный список попали компании Autolex Transport Ltd, Beratex Group Limited и Linburg Industries Lt., передаёт официальный сайт ведомства.

Указанные физические и юридические лица обвиняются в связи с Агентством интернет-исследований — российской организацией, считающейся одной из компаний, причастных к вмешательству России в американские выборы.

Ранее News.ru писал, что потери Европейского союза от антироссийских санкций в пять раз выше, чем у Российской Федерации. Об этом на международной конференции «Перспективы и возможности укрепления безопасности и сотрудничества в Европе» в Калининграде заявил секретарь генерального совета партии ЕР, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.