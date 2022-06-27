В США запретят российским компаниям пользоваться американскими технологиями

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США хотят ограничить доступ к американским технологиям тем компаниям, которые поддерживают Россию, сообщили в Белом доме. Под санкции, в частности, попадут полупроводники. При этом на сайте Вашингтона не уточнили, какое число фирм попадет под новые рестрикции. В сообщении уточняется, что в последнее время Соединенным Штатам удалось сократить экспорт продукции на территорию РФ на 97%.

Импорт в Россию товаров со всего мира может упасть на 40%. Заводы по всей России борются за поддержание производства. ВВП России, вероятно, сократится на двузначное число, инфляция поднимется до более чем 20%, у России проблемы с выплатами по облигациям, — сказано в сообщении американских властей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что санкции Запада, направленные на импорт микроэлектроники, стали «одним из главных ударов» по России. Он указал, что российское правительство испытывает трудности с запуском промышленности в данной сфере. Путин подчеркнул, что Россия перестала производить собственные электронные компоненты, «благополучно закупая за дешево» технологии из других стран.

До этого эксперты в технологической сфере отметили, что отечественное производство полупроводников, необходимых для производства техники, можно наладить в стране в течение 15 лет. В качестве альтернативного варианта они предложили организовать поставки полупроводников из Китая.