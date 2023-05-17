В США выгнали на улицу ветеранов, чтобы заселить беженцев Newsweek: в Нью-Йорке отели выселили ветеранов, чтобы разместить мигрантов

Фото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Нью-Йорке отели начали выселять бездомных ветеранов, чтобы разместить мигрантов, сообщает обозреватель Newsweek Джулия Карбонаро. По ее словам, такое решение владельцы гостиниц приняли, чтобы получить дополнительную прибыль в среднем в размере $100 за ночь.

Отели Нью-Йорка выселяют бездомных ветеранов, чтобы разместить на их месте мигрантов, — говорится в сообщении.

Одна из таких ситуаций произошла в пригороде Нью-Йорка — там было выселено около 20 ветеранов вооруженных сил США. В ситуацию пришлось вмешаться правозащитникам организации Yerik Israel Toney, которые помогли военнослужащим найти новое место проживания.

Нью-Йорк столкнулся с всплеском бездомности до прибытия мигрантов, в результате чего его приюты были полностью заполнены. По словам городских чиновников, в прошлом году в город прибыло более 60 тысяч мигрантов. Всего за 2023 финансовый год власти США сообщили о более чем 1,2 млн мигрантов.

Ранее гендиректор Латиноамериканского центра им. Уго Чавеса Егор Лидовской рассказал, что кроме мексиканцев пересечь границу США пытаются жители Гватемалы, Гондураса и Колумбии. По его словам, в основном мигранты стремятся обрести в Соединенных Штатах лучшую жизнь и хорошие деньги по сравнению с зарплатами в их странах.