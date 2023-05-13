Названы опасные страны, откуда мигранты бегут в США Политолог Лидовской: за лучшей жизнью в США рвутся из Мексики, Гватемалы и Колумбии

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Кроме мексиканцев, пересечь границу США пытаются жители Гватемалы, Гондураса и Колумбии, заявил в разговоре с NEWS.ru гендиректор Латиноамериканского Центра им. Уго Чавеса Егор Лидовской. Он пояснил, что при попытке попасть в США формируются два потока. Первый состоит из мексиканцев, которых по меньшей мере 40%, второй же — из граждан других стран. Эти потоки стоит разделять, поскольку цели у них разные, указал эксперт.

Лидовской указывает, что в основном мигранты стремятся обрести в США лучшую жизни и хорошие деньги, сравнительно с зарплатами в их странах. Однако есть и другие причины: поиски политического убежища и попытка оторваться от преследования преступных групп.

Среди них много тех, кто хочет просто поправить материальное положение. Но большинство бежит от уровня жизни в своих странах, от политического преследования и от преследования со стороны преступных группировок, в том числе наркокартелей. В Мексике это тоже есть, но в перечисленных странах условия жизни очень жестокие, — заявил он.

Он подчеркнул, что маргиналы и преступники также пытаются пересечь границу с США. Лидовской утверждает, что наркокартели забрасывают в США агентов для создания сети распространения наркотиков.

8 мая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что США грозит «неминуемое вторжение» мигрантов после отмены законодательного ограничения, принятого в период пандемии коронавируса. Она призвала отправить военных к южной границе страны, чтобы предотвратить приток нелегалов.