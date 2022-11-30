В США Украине предрекли катастрофу на следующем этапе спецоперации TAC: следующий этап российской спецоперации способен уничтожить украинское государство

Фото: Evgen Kotenkoukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев, Украина

Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что следующий этап спецоперации России грозит уничтожить украинское государство. Причиной тому может стать агрессивная внешняя политика президента США Джо Байдена, отметил он в статье, опубликованной The American Conservative.

Макгрегор напомнил об эмоциональной и морализаторской речи хозяина Белого дома, которую тот произнес весной в Варшаве. По мнению отставного офицера, она показала готовность Байдена пожертвовать стратегической безопасностью.

Тот факт, что в своей внешней политике Байден следует принципу «пленных не брать», означает, что исход следующей фазы конфликта уничтожит украинское государство, — считает Макгрегор.

Он добавил, что такой исход событий на Украине также разрушит остатки послевоенного либерального порядка. По его мнению, не исключен резкий сдвиг в распределении сил и влияния в Европе. Он пойдет от Вашингтона в сторону Москвы и, в некоторой степени, Пекина, уточнил отставной офицер.

Ранее Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ несут огромные потери. По его словам, украинская армия к 20-м числам ноября потеряла более ста тысяч человек. Эксперт указал на то, что при таких потерях Киева чиновники США отказываются от мирного урегулирования конфликта.