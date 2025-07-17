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17 июля 2025 в 20:06

Хинштейн сообщил о смерти еще одного военачальника, погибшего с Гудковым

Хинштейн сообщил о гибели в курском приграничье полковника Башкардина

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Заместитель командира 155-й бригады морской пехоты ВС России полковник Леонид Башкардин погиб 2 июля во время атаки украинской армии на курское приграничье, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, замкомандира погиб вместе с заместителем главнокомандующего ВМФ РФ Михаилом Гудковым, с которым проходил службу с начала СВО.

Офицер проходил службу под командованием Гудкова с первого дня СВО. И погиб так же — бок о бок с замглавкома ВМФ. 2 июля во время выполнения боевой задачи, — говорится в сообщении.

Ранее представители российского военного ведомства подтвердили смерть Гудкова, который погиб 2 июля во время выполнения воинского долга на границе Курской области. До этого о его гибели сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Позже в администрации Урмарского муниципального округа заявили, что вместе с Гудковым погиб полковник 155-й бригады морской пехоты Сергей Ильин. По имеющейся информации, военачальник был родом из Чувашии. Похороны военнослужащего состоялись 10 июля.

Александр Хинштейн
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