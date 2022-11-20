«Более ста тысяч убитыми»: американский полковник оценил потери ВСУ Американский полковник в отставке Макгрегор: ВСУ потеряли более ста тысяч убитыми

Фото: Rick Mave/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ несут огромные потери. По его словам, украинская армия потеряла более ста тысяч человек, сообщает Grayzone.

Эксперт указал на то, что при таких потерях Киева чиновники США отказываются от мирного урегулирования конфликта, поскольку президент Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и ряд других представителей властей поддались массовому замешательству о якобы «победе Украины». Макгрегор назвал безумием ситуацию, учитывая потери украинцев.

Они потеряли более ста тысяч убитыми и сотни тысяч ранеными. Огромное количество оборудования было потеряно, уничтожено, украдено. Они сейчас на последнем издыхании. Им нечего предложить. Они ждут, когда по ним нанесут сокрушительный удар, который раздавит их, — подчеркнул отставной полковник.

Макгрегор считает, что Россию «нельзя запугать и заставить подчиниться». Он добавил, что разумным выглядит призыв генерала армии США Марка Милли к переговорам. В отличие от остальных людей у власти он понимает ситуацию, заключил отставной полковник.

Ранее командующий объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин в докладе главе Минобороны России Сергею Шойгу заявил, что в период с августа по октябрь армия Украины потеряла свыше 12 тысяч военнослужащих, 9,5 тысячи из них были убиты на Херсонском направлении. По сведениям Суровикина, российские потери на херсонском направлении оказались в 7–8 раз меньше, чем у ВСУ.