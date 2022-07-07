В США рассказали, за что Байдену можно объявить импичмент Fox News: Байдену нужно объявить импичмент за продажу нефти Китаю и Индии

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Джо Байден

Президенту США Джо Байдену нужно объявить импичмент за продажу «аварийных запасов» нефти Китаю, считает политический обозреватель Fox News Такер Карлсон. В прошлом месяце американский лидер продал более 5 млн баррелей нефти в Европу и Азию, добавил журналист со ссылкой на материал Reuters. По его словам, эти запасы были частью исторического резерва США на случай чрезвычайной ситуации.

С тех пор как Джо Байден начал выпускать всю эту нефть из наших запасов, которыми он не владеет, что случилось с ценами на газ? Они не упали. Они продолжают расти. Как это могло произойти? Это было настоящей загадкой. Получается, что выпускаемая нефть не для нас. Она направляется в Индию и Китай. Разве это не уголовное преступление? По крайней мере точно заслуживающее импичмента, — резюмировал Карлсон.

По его словам, Байден во время предвыборной кампании сказал, что собирается «покончить» с ископаемым топливом. «Никто не поверил ему», так как он «дряхлый старик», но он «каким-то образом стал президентом», а затем выполнил свое обещание, добавил Карлсон.

Он отменил трубопроводы. Он расторг договоры аренды нефти и газа. Он снова присоединился к Парижскому соглашению по климату. Джо Байден вкачал в экономику США еще триллионы долларов, тем самым обесценив доллар и сделав все, включая энергию, более дорогим, — возмутился журналист.

Карлсон предположил, что это было сделано для того, чтобы из «дешевого и эффективного источника всего богатства США», энергоснабжения, сделать то, что «контролируется Байденом и его донорами», а именно зеленую экономику, которая «ограбит американцев» и «вызовет голод во всем мире».

Ранее обозреватель американского журнала The American Conservative Питер ван Бюрен заявил, что стремление президента США Джо Байдена участвовать в боевых действиях на Украине путём санкционного давления на РФ и поставок вооружения может разорить Америку. По мнению журналиста, все принятые меры против России бьют по экономике Штатов. Он назвал Байдена «императором Донбасса без одежды».