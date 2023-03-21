В США рассказали, во что конфликт на Украине превратил ЕС Политик из Кентукки Янг: украинский конфликт превратил ЕС в военный альянс

Фото: Marek Majewski/dpa/Global Look Press

Кандидат на пост губернатора американского штата Кентукки Джеффри Янг заявил, что поставляющий на Украину вооружения Евросоюз превратился в военный альянс. Империалистам уже мало НАТО, подчеркнул он в Twitter.

Мне кажется, что ЕС превратил себя в военный альянс. Я думаю, НАТО просто недостаточно для западных империалистов, — написал политик-демократ.

Так Янг отреагировал на новость о том, что в ЕС согласовывают новый пакет помощи Украине на сумму €2 млрд. За поставки Киеву военной помощи Янг прежде критиковал США.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза утвердили трехступенчатый план по передаче Украине миллиона боеприпасов в течение 12 месяцев. По его словам, на эти нужды будет выделено €2 млрд. Кроме того, Норвегия и 17 стран ЕС утвердили проект совместных закупок боеприпасов для дальнейшей передачи Киеву и для восстановления собственных запасов.