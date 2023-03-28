В США рассказали, как инцидент с БПЛА ограничил возможности разведки CNN: возможности разведки США над Черным морем ухудшились после инцидента с дроном Reaper

Фото: defence.gov

Момент подлета самолета Су-27 к БПЛА

Изменение маршрутов американских беспилотников в районе Черного моря после инцидента с дроном Reaper ограничило возможности США по сбору разведданных, сообщил CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в Пентагоне. Однако отдаленные полеты беспилотников продолжатся лишь «какое-то время», поскольку появился «аппетит» вернуться к маршрутам вблизи российской территории.

Это определенно ограничивает нашу способность собирать разведданные, — заявил собеседник телеканала.

14 марта в Черное море упал американский беспилотник MQ-9 Reaper. По версии европейского командования ВС США, беспилотник сопровождали два российских истребителя Су-27, один из которых при выполнении маневра повредил винт беспилотника. В результате американская сторона сбила собственный БПЛА, который упал в международных водах.

В Минобороны РФ сообщили, что в районе Крыма был замечен американский беспилотник, направлявшийся в сторону российских границ. После обнаружения дрона в воздух были подняты истребители, а в результате резкого маневрирования БПЛА потерял высоту и упал в воду

22 марта министр обороны России Сергей Шойгу наградил пилотов орденами мужества за перехват американского дрона.