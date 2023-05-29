В США рассказали, что в России вызывает зависть у Запада Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Запад не хочет мириться с сильной Россией

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Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Запад не может мириться с самостоятельной Россией. Именно поэтому продолжается обострение им украинского конфликта, отметил он в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

Это идеологическая проблема. Россия отказывается принимать абсурдные новые ценности, навязываемые Западом. Она отстаивает свои интересы. <...> Конечно же это преступление, и мы хотим уничтожить ее за это, — сказал Макгрегор.

Он считает, что НАТО не идет на мирные переговоры по Украине, поскольку не желает признать поражение в противостоянии с Кремлем. Экс-советник напомнил, что всегда главной целью США и их союзников было ослабление Москвы из-за наличия у нее национальной идентичности и собственной культуры.

Россия развивается по другому пути, и я думаю, что выигрывает от этого, — предположил полковник.

По его мнению, западный путь продемонстрировал свою несостоятельность. Теперь все больше европейцев принимают взгляды россиян из-за плачевного состояния своей цивилизации и культуры, заключил Макгрегор.

Ранее Дуглас Макгрегор заявил, что правительство президента Украины Владимира Зеленского скоро может развалиться. Он выразил обеспокоенность, что кто-нибудь в Вашингтоне может решиться на вмешательство в украинский конфликт, рассчитывая на неспособность Москвы ответить на такой шаг.