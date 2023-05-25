В США сообщили о критической ситуации в Киеве Экс-советник Пентагона Макгрегор: команда Зеленского находится в критической ситуации

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Владимир Зеленский

Правительство президента Украины Владимира Зеленского скоро может развалиться, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Он выразил обеспокоенность, что кто-нибудь в Вашингтоне может решиться на вмешательство в украинский конфликт, рассчитывая на неспособность Москвы ответить на такой шаг.

Украинский государственный аппарат находится на грани коллапса. Помните, что мы владеем им полностью. Мы платим за все. Нам принадлежит правительство, мы поддерживаем экономику в рабочем состоянии, мы платим зарплату военным и бюрократам. Как только поддержка ослабнет, все развалится, как карточный домик, — сказал военный.

25 мая обозреватель The American Conservative Брэдли Делвин заявил, что Зеленский мог потерять контроль над страной из-за действий украинской разведки. Журналист отметил, что роль Зеленского в настоящее время ограничивается тем, что он «выпрашивает» финансовую и военную помощь у западных партнеров. По мнению Делвина, доказательством того, что украинский лидер утратил контроль, служит тот факт, что он не знал о планируемых атаках на Белгородскую область.