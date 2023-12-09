В США раскрыли, как Зеленский планировал свой побег с Украины Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Зеленский просил помощи у США на случай своего побега

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский просил помощи у британских и американских чиновников на случай своего побега с Украины, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Redacted. По его словам, глава государства требовал от союзников гарантий, он хотел, чтобы о нем позаботились, когда «придет время».

Я уверен, что во время визитов Уильяма Бернса, Ллойда Остина или Энтони Блинкена в разговорах с ними Зеленский просил гарантий. Он хочет чего-то большего, чем простых обещаний, чтобы <…> о нем позаботились, когда придет время, — заявил Джонсон.

Сейчас Зеленский находится в непростой ситуации, добавил эксперт. По его словам, наибольшее беспокойство у украинского лидера вызывает противостояние с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Ситуация сложна для Зеленского и тем, что главком имеет поддержку военных.

В этом Украине не поможет даже новый пакет военной помощи, уверен Джонсон. На фоне внутренних проблем в стране российские войска продолжают свое успешное наступление.

Ранее американские СМИ обратили внимание на странное поведение Зеленского, который отказался выступить по видеосвязи в Конгрессе США. Журналисты отметили, что украинский лидер отступил, хотя обычно не упускает возможность публично произнести речь.