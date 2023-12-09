В США обратили внимание на странные перемены в поведении Зеленского WP: Зеленский отступил, когда решил не выступать в Конгрессе США

Фото: Eric Lalmand/Belga News Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский повел себя странно, когда отказался выступить по видеосвязи в Конгрессе США, заметили журналисты The Washington Post Изабель Хуршудян, Шивон О’Грейди и Дэвид Л. Стерн. Они выразили мнение, что украинский лидер отступил, хотя обычно не упускает возможности публично произнести речь.

На этой неделе Зеленский должен был виртуально выступить перед палатой представителей и сенатом, но в последнюю минуту он все отменил. <...> Это решение было весьма необычным для президента, который обычно не отказывается от такой возможности <...>, и вызвало вопросы о том, отступил ли он по совету своих украинских коллег или американских чиновников, — указали журналисты.

Хуршудян, О’Грейди и Стерн добавили, что на Украине растет тревога, так как Вашингтон по-прежнему не торопится выделить Киеву новую финансовую помощь. Кроме того, считают авторы, в отношениях Украины и США возникло напряжение из-за внутренних разногласий.

Выступление Зеленского перед конгрессменами должно было состояться 5 декабря на брифинге, посвященном Украине. Однако в тот же день лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер заявил, что украинский президент отменил свою речь. Позднее глава Минобороны страны Рустем Умеров объявил, что Зеленский отказался выступать в Конгрессе США, так как «ситуация изменилась».