На Украине объяснили отказ Зеленского выступать в Конгрессе США Умеров: Зеленский не выступил в Конгрессе США из-за изменения ситуации

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Президент Украины Владимир Зеленский не выступил в Конгрессе США, так как «ситуация изменилась», сообщил глава Минобороны страны Рустем Умеров в эфире телеканала Fox News. Министр также не ответил на вопрос о том, уверен ли он в выделении Соединенными Штатами нового пакета помощи Украине на фоне разногласий республиканцев и демократов в конгрессе.

Ситуация меняется. Но я думаю, что Зеленский благодарен и воспользуется этой возможностью в следующий раз, когда она представится, — сказал он.

Депутат Верховной рады Александра Устинова отметила, что отказ Зеленского выступить на «секретном брифинге» перед сенаторами США связан с «рядом причин». При этом конкретных причин она не назвала.

Ранее сенаторы от Республиканской партии США покинули брифинг, организованный по запросу Белого дома о помощи Украине и Израилю. Они не получили от демократов ответа на свои предложения, что и стало причиной отказа от участия. В результате так называемый секретный брифинг, в рамках которого предполагалось убеждать сенаторов в важности выделения новых средств для Киева, провалился. При этом лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл призывал соратников по партии не поддерживать запрос Белого дома.