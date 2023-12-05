В сенате США сообщили об отмене выступления Зеленского Шумер: Зеленский отменил запланированное выступление перед сенаторами США

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский отменил запланированное выступление перед сенаторами США, сообщил лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер, его слова приводит РИА Новости. Выступление должно было состояться 5 декабря по видеосвязи.

Зеленский <...> не сможет явиться к нам на брифинг — что-то произошло в последнюю минуту, — сказал Шумер журналистам.

Предполагалось, что украинский лидер выступит перед американскими сенаторами в рамках закрытого брифинга. Обращение Зеленского должно было предварить голосование по поводу выделения новых средств для помощи Киеву.

Ранее глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг заявила, что у США практически закончились средства и время на помощь Украине, она предупредила об этом Конгресс США. По ее словам, у Вашингтона нет «волшебного источника» финансирования и ресурсы полностью закончатся к концу 2023 года. При этом Янг указала, что прекращение поставок американского вооружения подорвет возможности ВСУ в зоне боевых действий и увеличит вероятность победы России в конфликте.

По словам спикера палаты представителей Майка Джонсона, конгресс сможет одобрить выделение финансирования Украине и Израилю до конца 2023 года. При этом он подчеркивал, что оказание помощи Израилю является ключевым приоритетом для Вашингтона.