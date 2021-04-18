В США раскритиковали военного атташе, одевшую форму с украинским шевроном

https://static.news.ru/photo/0bf64b0a-a052-11eb-9d64-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/chaosss_now

Военный журналист и аналитик из США Мартин Сифф резко высказался о поступке военного атташе страны по вопросам армии и обороны полковника Бриттани Стюарт, «украсившей» свою форму нашивкой одного из украинских батальонов.

Речь идёт об эпизоде во время посещения Стюарт одного из подразделений Вооружённых сил Украины на линии соприкосновения в Донбассе 9 апреля. Тогда на её униформе был замечен украинский шеврон с изображением черепа.

Её действия наводят на мысль, что при президенте Джо Байдене и министре обороны Ллойде Остине Пентагон попал в руки смертельно опасных, неосмотрительных идиотов, — написал Сифф в статье для портала Strategic Culture.

По его словам, такие действия указывают на её невежество, которое не получится оправдать даже отсутствием опыта, так как Стюарт проходила службу в американском посольстве в Узбекистане, стране, которая также является бывшей республикой СССР.

Ни одному военнослужащему США не разрешается носить знаки отличия какой-либо другой страны без предварительного одобрения, полученного департаментами армии, военно-морских или военно-воздушных сил, — напомнил Сифф.

Он добавил, что Украина не является членом НАТО, поэтому ни у Альянса, ни у Вашингтона нет никаких обязательств по отношению к Киеву. Что касается Стюарт, то она выразила свою лояльность максимально провокационным способом, который, по словам Сиффа, наверняка «понравится» русским и украинцам, чьи деды и прадеды были убиты нацистами, так как череп, изображённый на шевроне, — явная отсылка к эмблеме одной из дивизий СС.

Как писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский попросил своего американского коллегу Джо Байдена помочь Киеву как можно скорее стать членом НАТО. По его словам, глава Белого дома является хорошим другом Украины, но он должен сделать больше для урегулирования конфликта в Донбассе и сдерживания Москвы.