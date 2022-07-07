В США ракета-носитель Minotaur взорвалась при испытаниях

Фото: NASA/Global Look Press

Ракета-носитель Minotaur

Ракета-носитель Minotaur взорвалась во время тестового запуска в Соединенных Штатах, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ВВС США. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Никто не пострадал, обломки локализованы в непосредственной близости от стартовой площадки, — говорится в сообщении.

Выяснением причин случившегося занимается специально созданная группа.

Твердотопливная ракета Minotaur используется Минобороны Соединенных Штатов для выведения военных и разведывательных аппаратов на орбиту.

Ранее прототип космического корабля Starship взорвался при посадке. До этого запуск корабля откладывали из-за проверок систем безопасности. В рамках испытания он должен был выйти на высоту примерно 10 км с последующим отключением двигателей, аэродинамическим торможением, повторным запуском двигателей для возврата в вертикальное положение и мягкой посадкой на стартовую площадку. Однако испытательный суборбитальный полёт закончился взрывом на шестой минуте.