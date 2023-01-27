В США прокомментировали сведения об отправке их оружия из Афганистана в РФ Белый дом не смог подтвердить сведения о возможной отправке оставшегося в Афганистане оружия США в Россию

Фото: Министерство обороны США

Власти Соединенных Штатов не смогли подтвердить информацию о том, что движение «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) может рассматривать вопрос о передаче Москве оставленного в Афганистане американскими военными оружия, пишет ТАСС. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома США Джон Кирби не смог ответить на вопрос журналистов во время брифинга.

Я не могу подтвердить сообщения о том, что «Талибан» рассматривает возможность или обдумывает отправку вооружений и средств россиянам, — заявил Кирби.

Также он добавил, что такой шаг не способствовал бы признанию сформированного талибами временного правительства. Вместе с этим страна может лишиться помощи от иных союзников.

Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что Белый дом пытается установить связь с противниками действующих афганских властей. По его словам, Соединенные Штаты тайно спонсируют организацию «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).