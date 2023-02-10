В США призвали верить в непричастность страны к ЧП на «Северных потоках» Госдеп призвал верить в непричастность США к терактам на «Северных потоках»

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Нед Прайс

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что отрицание властями США причастности к терактам на «Северных потоках» заслуживает доверия. При этом утверждения о вовлеченности США в случившееся он назвал «полной чепухой», сообщает РИА Новости.

Я абсолютно так считаю, — ответил Прайс на вопрос о том, следует ли верить американским властям.

Также представитель Госдепа в ходе брифинга попытался прервать журналиста, который спрашивал о «Северных потоках». Прайс подчеркнул, что «лучше бы пропаганде не циркулировать в пресс-зале».

На этой неделе американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование о взрывах на «Северных потоках». По его мнению, под трубопроводами установили взрывчатку американские водолазы, а спустя три месяца ее активировали норвежцы.

Ранее сенатор от штата Юта Майк Ли заявил, что если атака на «Северные потоки» была совершена властями США без согласования с конгрессом, в этом есть повод для беспокойства. Он подчеркнул, что не может быстро исключить предположение, что Вашингтон не замешан в произошедшем.