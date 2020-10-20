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В США призвали союзников агрессивно конкурировать с Россией

21:02, 20 октября 2020 64
Марк Экспер Марк Экспер Фото: Carlos M. Vazquez II/US Joint Staff/Global Look Press

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединённые Штаты и их союзники должны агрессивно конкурировать с Россией во всех частях мира.

Он отметил, что для него стала неожиданностью необходимость снова иметь дело с РФ после падения Советского Союза, передаёт РИА Новости.

Раз это соревнование мировых держав, то это имеет глобальный характер. Мы видим, как Россия и Китай действуют в Америках, Африке, на Ближнем Востоке, в Арктике и Антарктике. Мы должны конкурировать, мы должны конкурировать агрессивно. Все мы вместе. И если сдерживание не сработает, то мы должны быть готовы к худшему, — сказал он в ходе Атлантического совета.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп похвастался новым американским оружием, которому все другие государства могут только позавидовать.

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