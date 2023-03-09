В США призвали попытаться закрыть Росатом Конгрессмен Лэмборн: США должны стремиться к закрытию госкорпорации «Росатом»

Фото: Rosatom/Global Look Press

Глава комитета по стратегическим силам палаты представителей США Дуг Лэмборн заявил, что Вашингтон должен стремиться к закрытию российской госкорпорации «Росатом». По его словам, которые приводит РИА Новости, это касается любого участия госкорпорации в проектах.

Лэмборн считает, что Китай расширяет ядерный арсенал, в чем ему помогает российская госкорпорация.

Надеюсь, мы увидим комплексную стратегию администрации, чтобы разрушить эти отношения и в идеале — закрыть Росатом, — сказал он.

По мнению Лэмборна, в Вашингтоне должны задуматься о прекращении уведомлений РФ в рамках ДСНВ, поскольку Москва тоже перестала это делать. Такой факт он назвал любопытным.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов США ввело ограничительные меры против 22 физлиц и 83 юрлиц из России. Рестрикции коснулись оборонно-промышленного комплекса, предприятий, производящих углеродное волокно, авиакосмического сектора и сферы электроники.