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В США приостановили проект разработки месторождений на Аляске

03:52, 02 июня 2021
Фото: Alexis Bonogofsky/Usfws/Keystone Press Agency/Global Look Press

Белый дом приостановил действие программы, предусматривающей передачу в аренду федеральных земель для разработки нефтяных и газовых месторождений на Аляске. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел США.

Данную программу одобрил предыдущий хозяин Белого дома Дональд Трамп. Он разрешил передать энергетическим компаниям в аренду 160 тысяч га земли в Арктическом национальном заповеднике дикой природы (Arctic National Wildlife Refuge).

Мораторий на реализацию проекта наложил в начале своей работы нынешний президент США Джо Байден. С 1 июня действие программы приостановили до завершения «всеобъемлющего анализа» её возможного влияния на природу и решения правовых вопросов.

Ранее стало известно, что в южных штатах США назревает экологическая катастрофа из-за добычи сланцевой нефти. На ликвидацию её последствий могут понадобиться сотни миллиардов долларов. Пермский бассейн, где разрабатываются сланцевые месторождения, в данный момент является центром нефтяной промышленности США.

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