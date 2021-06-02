В США приостановили проект разработки месторождений на Аляске

https://static.news.ru/photo/04a3506a-c33d-11eb-bbd8-96000091f725_660.jpg Фото: Alexis Bonogofsky/Usfws/Keystone Press Agency/Global Look Press

Белый дом приостановил действие программы, предусматривающей передачу в аренду федеральных земель для разработки нефтяных и газовых месторождений на Аляске. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел США.

Данную программу одобрил предыдущий хозяин Белого дома Дональд Трамп. Он разрешил передать энергетическим компаниям в аренду 160 тысяч га земли в Арктическом национальном заповеднике дикой природы (Arctic National Wildlife Refuge).

Мораторий на реализацию проекта наложил в начале своей работы нынешний президент США Джо Байден. С 1 июня действие программы приостановили до завершения «всеобъемлющего анализа» её возможного влияния на природу и решения правовых вопросов.

Ранее стало известно, что в южных штатах США назревает экологическая катастрофа из-за добычи сланцевой нефти. На ликвидацию её последствий могут понадобиться сотни миллиардов долларов. Пермский бассейн, где разрабатываются сланцевые месторождения, в данный момент является центром нефтяной промышленности США.