В США приостановили проект разработки месторождений на Аляске

Белый дом приостановил действие программы, предусматривающей передачу в аренду федеральных земель для разработки нефтяных и газовых месторождений на Аляске. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел США.
Данную программу
Мораторий на реализацию проекта наложил в начале своей работы нынешний президент США Джо Байден. С 1 июня действие программы приостановили до завершения «всеобъемлющего анализа» её возможного влияния на природу и решения правовых вопросов.
Ранее стало известно, что в южных штатах США назревает экологическая катастрофа из-за добычи сланцевой нефти. На ликвидацию её последствий могут понадобиться сотни миллиардов долларов. Пермский бассейн, где разрабатываются сланцевые месторождения, в данный момент является центром нефтяной промышленности США.