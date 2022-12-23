В США принят закон, позволяющий судить участников СВО без экстрадиции

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Конгресс США одобрил законопроект, который позволит федеральному суду выносить решения по делам участников специальной военной операции на Украине без экстрадиции, сообщает газета The New York Times.По информации издания, документ коснется и тех, кто решит въехать в США даже через несколько лет.

Конгресс окончательно одобрил законопроект о расширении полномочий правительства США по судебному преследованию подозреваемых <...>, находящихся в Соединенных Штатах, что позволит предать их суду. <...> Это станет сдерживающим фактором для любых россиян (участников СВО. — NEWS.ru), которые захотят въехать в Штаты даже через несколько лет, — приводит издание слова авторов документа.

Ранее мать россиянина Александра Винника, которого в США обвиняют в отмывании денег, заявила, что надеется на его возвращение в Россию. Она добавила, что ее сын готов отсидеть срок на родине, если российский суд признает его виновным. Она добавила, что у Александра двое детей, которые растут без родителей из-за ареста отца и смерти матери.

Научный сотрудник Института внешней политики по Центральной Азии Максимилиан Гесс заявил, что обмен пленного российского бизнесмена Виктора Бута на американскую баскетболистку Бритни Грайнер стал катастрофической ошибкой для президента США Джо Байдена. Бывший президент США Дональд Трамп назвал это позором для страны, так как сделка неравнозначна из-за тяжести выдвинутых Буту обвинений.